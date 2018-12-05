موغيريني دعت روسيا وأميركا لانقاذ معاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة

حثت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ​فيديريكا موغيريني​ السلطات الروسيو وسلطات ​الولايات المتحدة​ على انقاذ معاهدة الحدّ من الأسلحة النووية المتوسطة المدى التي أبرمت خلال ​الحرب الباردة​، مشددة على أن "أوروبا لا تريد أن تصبح ساحة معركة للقوى العالمية مرة أخرى، كما كانت خلال الحرب الباردة".

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