جاويش أوغلو: لا يمكن قبول الموقف الاميركي حول شرق الفرات

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو انه "لا يمكن قبول الموقف الاميركي حول شرق الفرات"، مشيراً إلى ان "إلغاء اتفاقية "اف 35" من الجانب الأميركي سيكون له تداعيات خطيرة على علاقات البلدين".
من جهة أخرى، اعتبر جاويش أوغلو انه "من المبكر طلب تحقيق دولي في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي حالياً ولكن لن نتردد بذلك في حال وصلنا إلى طريق مسدود".
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