بري: في اجتماع الناقورة لم يقدم الإسرائيليون معلومات حول مزاعمهم

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ "في الاجتماع الثلاثي في الناقورة، لم يقدّم الإسرائيليون أية معلومات أو إحداثيات حول مزاعمهم"، مركّزًا على أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المحاصر داخليًّا يقوم بمثل هذه الأمور للتغطية على الوضع الداخلي الإسرائيلي".
وشدّد من جهة ثانية، في اجتماع الأربعاء النيابي، على "وجوب بذل كل الطاقات لتشكيل الحكومة بأسرع وقت".
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