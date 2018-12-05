بري: في اجتماع الناقورة لم يقدم الإسرائيليون معلومات حول مزاعمهم

أكّد رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ أنّ "في الاجتماع الثلاثي في ​الناقورة​، لم يقدّم الإسرائيليون أية معلومات أو إحداثيات حول مزاعمهم"، مركّزًا على أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ المحاصر داخليًّا يقوم بمثل هذه الأمور للتغطية على الوضع الداخلي الإسرائيلي".

وشدّد من جهة ثانية، في اجتماع الأربعاء النيابي، على "وجوب بذل كل الطاقات ل​تشكيل الحكومة​ بأسرع وقت".