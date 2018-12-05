لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​ في تصريح له بعد لقاء الاربعاء النيابي المنقد في ​عين التينة​ برئاسة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ إلى أن "رئيس مجلس النواب أكد ان المزاعم الاسرائيلية بشأن أنفاق "​حزب الله​" لا تستند الى اي دلائل"، مشيراً إلى أن "بري اكد ضرورة الاسراع في ​تشكيل الحكومة​ معولاً على الدور الذي يقوم به رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ وفكرة توسيع الحكومة الـ32 وزيرا لا تزال قابلة للنقاش وقد تشكل حلا بالنسبة لبري".

شكرا لقرائتكم خبر عن بزي: بري اكد ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة معولاً على دور باسيل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .