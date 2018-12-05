الرئيس عون: لا أحد قادر على ايقاف مسيرة مكافحة الفساد

اكد رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ان مسيرة ​مكافحة الفساد​ التي انطلقت قبل سنتين حققت تقدما في عدد من المجالات، لكن ذلك لا يكفي، وستستمر وبزخم على رغم العوائق التي ترفع في وجهها، الا ان احدا لن يتمكن من ايقافها لان الدولة القوية والقادرة التي تعمل على ارساء اسسها، لا يمكن ان تحمي فاسدين ومفسدين.

وفي كلمة له خلال استقباله وفدا من جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية في ​لبنان​ شدد الرئيس عون على اهمية تعاون المواطنين مع المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد من خلال الابلاغ عن المخالفات، واعداً بأن تكون الاجهزة الامنية والقضائية في خدمة المواطنين والقانون والعدالة، للمحافظة على الحقوق والسلامة العامة وسلامة الغذاء ومكافحة التهريب.

واستقبل الرئيس عون الوزير السابق ​ناجي البستاني​ واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة والوضع في الجبل وما تقوم به ​اسرائيل​ قبالة الحدود الجنوبية. وتوقف الوزير السابق البستاني عند الكلمة التي القاها الرئيس عون في افتتاح المكتبة الوطنية، معتبرا انها "حملت رسائل في اتجاهات عدة يجب على المعنيين بها ادراك ابعادها".

والتقى الرئيس عون كذلك، في حضور النائبين ​ادغار معلوف​ و​ادغار طرابلسي​، جمعية اصدقاء المدرسة الرسمية في المتن برئاسة السيدة راغدة كاوركيانيشوعي. وتحدث النائب معلوف عن واقع المدرسة الرسمية في ​قضاء المتن​ خصوصا، وفي لبنان عموما، منوها بالمبادرات التي اطلقت لدعمها. كما شكر النائب طرابلسي الرئيس عون على رعايته للمدرسة الرسمية

والتقى الرئيس عون الوزير السابق النقيب رمزي جريج وشقيقته السيدة نجاة جريج غصن، اللذين شكرا الرئيس عون على مواساة العائلتين بغياب النائب السابق المرحوم نقولا غصن.كما استقبل الرئيس عون السيد ايلي ​فرنسوا الحاج​ الذي وجه لرئيس الجمهورية دعوة لحضور القداس الذي سيقام لمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة لاستشهاد ​اللواء​ الركن الشهيد فرنسوا الحاج في كنيسة مار الياس- انطلياس في 16 كانون الاول الجاري.