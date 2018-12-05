موسكو تتهم واشنطن بمحاولة إنشاء كيان كردي مستقل في شمال سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ
اتهم رئيس هيئة الأركان الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف، الولايات المتحدة بمحاولة إنشاء كيان كردي مستقل عن دمشق شمال سوريا.
وقال جيراسيموف - في اجتماع مع الملحقين العسكريين الأجانب المعتمدين في روسيا اليوم الأربعاء - :"إن الوضع شرقي الفرات يتأزم، حيث تحاول الولايات المتحدة المراهنة على الأكراد السوريين لإنشاء كيان شبيه بدولة مستقل عن دمشق شمال البلاد ".
وأضاف:" أن واشنطن تقوم حاليا بتشكيل حكومة ما يسمى بفدرالية شمال سوريا الديمقراطية".. مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية عبر دعم التوجهات الانفصالية للأكراد بالآليات العسكرية يسمحون لهم بمضايقة وإزعاج القبائل العربية.
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