بسبب 4 أدوار مخالفة.. تصدع عقار من 15 طابقًا في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تصدع عقار سكني بمنطقة حوض القلع التحتاني التابع لحي غرب مدينة المنصورة، اليوم، بعد قيام صاحب العقار ببناء 4 أدوار بالمخالفة ليصل إجمالي عدد الطوابق إلى 15 طابقا.

وكانت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالدقهلية انتقلت، اليوم الأربعاء، إلى العقار بحضور المحاسب أحمد عبدالسميع رئيس حي غرب المنصورة، ومسؤولي الإدارات الهندسية والتنظيم يرافقهم قوة من الشرطة برئاسة اللواء جمال إسماعيل، حكمدار الدقهلية.

وتبين أن العقار يضم 11 طابقا بإجمالي 44 وحدة سكنية والعقار صادر له ترخيص عام 2012 على مساحة 370 مترًا "دور أرضي ودور مسحور و6 طوابق علوية"، وقام صاحب العقار بمخالفه الترخيص بإضافة 4 طوابق جديدة صدر لها عدد من قرارات الإزالة منذ عام 2012، ولم تنفذ حتى الآن، ما تسبب في حدوث تشققات وميول بالعقار.

وأجلت اللجنة 14 أسرة تقطن العقار وفرضت الأجهزة المعنية كردونًا أمنيًا حول العقار وانتهت اللجنة في قرارها إلى سرعة إزالة الأدوار المخالفة وترميم باقي العقار.