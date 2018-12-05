الأركان الروسية: انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ لن يبقى دون رد

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ
أكد رئيس هيئة الأركان العامة الروسية جنرال فاليري جيراسموف، أن انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى سيؤثر بشكل سلبي على الأمن والاستقرار في العالم، ولن يبقى دون رد.
ووصف رئيس هيئة الأركان العامة الروسية - في تصريحات اليوم الأربعاء - نية انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى "بالخطيرة".. قائلا : "نعتبر تلك خطوة خطيرة إلى حد كبير من شأنها أن تؤثر سلبا ليس على الأمن الأوروبي فحسب، بل وعلى الأمن الاستراتيجي بشكل عام".
وأضاف: "أن الوضع في مجال الحد من التسلح سيتعقد بشكل كبير".. مؤكدا أن خطط انسحاب الولايات المتحدة من هذه المعاهدة لن تبقى دون رد من قبل موسكو.
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