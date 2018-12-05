بعد قفزتها لأعلى مستوى خلال شهر.. تراجع ملحوظ بأسعار الذهب في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

انخفصت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد، بعدما قفزت لأعلى مستوياتها في شهر أمس، نتيجة تراجعها عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض إلى 616 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقابل 620 جنيهًا بنهاية تعاملات الأمس.

وكانت أسعار الذهب واصلت ارتفاعها خلال تعاملات أمس في مصر، لتزيد في التعاملات المسائية إلى 620 جنيها للجرام عيار 21، مقابل 617 جنيها في الصباح.

وبحسب نجيب، سجل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 528 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 704 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 4928 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب اليوم، لتنزل عن ذروتها في أكثر من خمسة أسابيع المسجلة خلال الجلسة السابقة وذلك مع صعود الدولار، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 0648 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2% إلى 1235.31 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 26 أكتوبر عند 1241.86 دولار للأوقية في الجلسة السابقة، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1240.7 دولار للأوقية.

وقال براين لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر سنترال في سنغافورة "الذهب يسترشد بالدولار الأمريكي أساسا.. حركة اليوم في أسعار الذهب هي تصحيح لأن أسعار أمس كانت مرتفعة بعض الشيء"، وفقا لرويترز.