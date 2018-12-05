سقوط أمطار خفيفة على الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

شهدت محافظة الفيوم اليوم الأربعاء، هطول أمطار خفيفة على كافة المناطق، ما أدى إلى غرق الشوارع.

وأعلنت أجهزة المرور حالة الطوارئ على الطرق السريعة، وقال اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات للتعامل مع أي طارئ.