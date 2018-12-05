فيديو للجيش الإسرائيلي من النفق الهجومي يظهر عناصر من حزب الله في داخله

Loading the player... روبورت للجيش الإسرائيلي يصور داخل النفق العابر للحدود على عمق 25 مترا تحت الأرض ويفجر عبوة ناسفة صغيرة بالقرب من أحد عناصر المنظمة الذي فر هاربا. المصدر: timesofisrael

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