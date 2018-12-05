أسعار الشقق نحو الإنخفاض... والسبب؟

أسعار الشقق، الهاجس الدائم الذي ينتاب فئة الشباب بشكل خاص في لبنان. هي ترتفع وتنخفض وتستقرّ وفق الظروف، وتطرح أسئلةً دائمةً حول سوق الشقق والعقارات وتوجّهاته في المستقبل.

يرى الخبير المالي وليد أبو سليمان أنّ "العامل الأساسي الذي يُؤثّر على حركة الأسعار هو العرض والطلب، وما يحصل اليوم أنّ هناك تخمة في العرض مقابل انعدام الطلب".

ويعتبر، في حديث لموقع mtv، أنّ "القطاع العقاري كان يحرّكه مستثمران أساسيّان، المغترب اللبناني والمستثمر الخليجي"، مُشيراً إلى أنّ "المغترب بقي يستثمر إلى حين أتت السنتان الأخيرتان، أضف إلى ذلك الإهتزاز السياسي الواقع عبر الإخفاق في تشكيل الحكومة التي تُحسَب عامل ثقة للمستثمر، أمّا بالنسبة إلى المستثمر الخليجي فقد انسحب بعد العام 2011 من لبنان، الأمر الذي انعكس هبوطاً في الأسعار".

وأضاف: "الوحدات السكنية المتوسطة الحجم حرّكت القطاع أخيراً بفعل قروض الإسكان التي توقّف دعمها من قبل المصارف"، مُشيراً إلى أنّ "العوامل المذكورة تضغط نحو انخفاض أسعار الوحدات السكنية والتجارية في القطاع العقاري".

وتابع أبو سليمان: "الوضع اليوم ما زال ضبابياً، فالمطوّر يتحمّل تكاليف الصيانة ولديه مصاريف الضرائب التي تُشكّل عبئاً عليه، وهو بالتالي مضطرّ لتخفيض الأسعار".

وإذ ذكّر بـ"أزمة القروض الاسكانية التي توقّفت منذ أشهر وتداعياتها التي بدأت تظهر"، لفت أبو سليمان إلى أنّ "البطالة تزداد والشباب الذين كانوا يستثمرون توقّفوا نهائياً"، متمنياً أن "نشهد تداعيات "دوحة ثانية" وليس "7 أيار" ثانٍ فالأسعار ستنخفض إذا طال أمد تأليف الحكومة ونحن في وضع غير مستقرّ على الأصعدة كافّة".

ولدى سؤاله عن توجّه الأسعار في السنتين المقبلتين، يكتفي بالقول: "من الآن إلى سنتين، يخلق الله ما لا تعلمون".