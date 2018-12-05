تفاصيل مدوية عن والد حبيب ابنة ترامب اللبناني: ملياردير أيّد "التيار" ومشروع نائب!

انشغلت الصحف العالمية بخبر مواعدة ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تيفاني ترامب (25 عاماً)، الشاب اللبناني مايكل بولس.

وفي التفاصيل أنّ بولس، نجل رجل الأعمال اللبناني فاحش الثراء مسعد بولس، ترعرع في نيجيريا حيث يدير والده شركات العائلة وشركة "SCOA" النيجيرية التي تقدّر ثروتها بمليارات الدولارات والتي تعمل في قطاعات عدة منها السيارات والمعدات والتجزئة والبناء.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ بولس الأب متزوج من كريمة رجل الأعمال اللبناني زهير فضول، الذي عمل لديه قبل تأسيس شركاته.

وتابعت الصحيفة بأنّ عائلة بولس تنحدر من قرية كفرعقا ـ الكورة في لبنان، مشيرةً إلى أنّ مايكل انتقل إلى لندن لإكمال دراسته الجامعية بعد التخرج من إحدى المدارس الكبيرة والعالمية في لاغوس؛ علماً أنّ بولس يضع على حسابه الخاص على "إنستغرام" في الجزء المخصص للتعريف عنه 4 أعلام: اللبناني والفرنسي والأميركي والنيجيري.

وأضافت الصحيفة بأنّ مايكل يزور برفقة عائلته بلده الأم كل صيف، مشيرةً إلى أنّ الأب ترشح للانتخابات النيابية مؤخراً لكنه عاد وانسحب.

في هذا السياق، قالت الصحيفة إنّ سبق لبولس الأب أن انخرط في المجال السياسي، إذ كان مؤيداً لـ"التيار الوطني الحر" قبل أن يختلف معه وينضم إلى تيار "المردة"؛ يُذكر أنّ بولس كان مرشح "التيار" عن الكورة في العام 2009.

وبالعودة إلى تيفاني ومايكل، لفتت الصحيفة إلى أنّه يتردد أنّهما بدآ يتواعدان منذ الصيف الماضي، حيث تعرّفا إلى بعضهما البعض خلال حفلة أقيمت في ميكونوس مع الممثلة الأميركية ليندسي لوهان.

وأردفت الصحيفة بأنّ تيفاني ومايكل شوهدا في أحد عروض الأزياء في نيويورك، لافتةً إلى أنّها عرّفته إلى عائلتها خلال عيد الشكر في منتجع "مار ألاغو".

يُشار إلى أنّ تيفاني كانت تواعد روس ميكانيك Ross Mechanic المؤيد للحزب الديمقراطي سابقاً.