وفد من “الاشتراكي” يزور الجاهلية الأحد لتقديم واجب العزاء

قالت مصادر في فريق 8 آذار إنّ التعامل مع حادثة الجاهلية انتقل إلى “المستوى القضائي الهادئ، إن كان بالنسبة إلى التحقيقات في مقتل محمد أبو دياب، أو الدعوى القضائية بحقّ وهاب”.

الى ذلك فان سَحْبُ الاحتقان من الشارع، انتقل أيضاً إلى الاشتراكيين، فاتصل النائب تيمور جنبلاط أمس بنضال أبو دياب، شقيق محمد أبو دياب مُعزياً، “سيقوم وفد من الاشتراكي، يوم الأحد ، بزيارة العائلة من أجل تقديم واجب العزاء”، بحسب ما افادت مصادر الحزب “التقدمي الاشتراكي”.