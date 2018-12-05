بالصورة والرسم التكتيكي.. تعرف على تشكيلة المريخ لمباراته المصيرية أمام فايبرز الأوغندي عصر اليوم

أعلن مدرب المريخ السوداني التونسي يامن الزلفاني عن تشكيلته الرسمية لمباراة الفريق المصيرية أمام فايبرز الأوغندي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا في الساعة الثالثة من عصر اليوم بيوغندا. وبحسب موقع النيلين من الصفحة الرسمية لنادي المريخ السوداني على فيسبوك فقد جاءت التشكيلة على النحو التالي. في حراسة المرمي اختار الزلفاني منجد النيل أمامه رباعي خط الدفاع القائد أمير كمال وصلاح نمر في عمق الدفاع. وسيلعب رمضان عجب وأحمد أدم في الطرفين الأيمن والأيسر, وفي خط الوسط سيعتمد التونسي على محمد الرشيد وضياء الدين والتكت والتش ويقود المقدمة الهجومية محمد عبد الرحمن وخالد النعسان. الجدير بالذكر أن المريخ كان قد كسب لقاء الذهاب على ملعبه بأم درمان بهدفي الغائبين اليوم التاج إبراهيم الذي يجلس على دكة البدلاء وبكري المدينة الغائب بدواعي الإصابة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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