الأوضاع تنفجر في المريخ.. إقالة عبد الصمد والرئيس يستقيل ويتهم المجلس بتغييبه عن أخطر قرار

تفجرت الأوضاع الإدارية بنادي المريخ في توقيت بالغ الحساسية والفريق على بعد ساعات من خوض مباراة أفريقية مصيرية أمام فايبرز اليوغندي، وأعلن محمد الشيخ مدني رئيس النادي عدم قدرته على قيادة النادي في المرحلة المقبلة في ظل الوضع الإداري الذي لا يخلو من عقبات ومتاريس وصراعات بين المتناقضات التي جمع بينها المجلس، وجاءت استقالة ود الشيخ على خلفية تغييبه بالكامل من القرار الخطير الذي اتخذه مجلس الإدارة أمس الأول بإبعاد الرجل من منصب أمين المال وأرسل أبو القوانين رسالة لأعضاء مجلسه عبر تطبيق (واتس أب) حسب صحيفة الصدى جاء فيها: الإخوة مجلس الوفاق… سلام… علمت الآن بقرار المجلس في اجتماع اليوم… القاضي بإعفاء الأخ عبد الصمد من أمانة المال… وتكليف الأخ العميد حقوقي عبد الرحيم… مصدر استغرابي للقرار… هو اتخاذ قرار بهذه الأهمية دون استصحاب رأي رئيس النادي… ولو بالتلفون أثناء الاجتماع”.

وأضاف في رسالته “أنا احترم قرار المجلس ما دام جاء برأي الأغلبية في اجتماع مكتمل النصاب… لكن هذا لا يمنعني من قول رأيي ومن ثم تحديد موقفي… قبل كل شيء أبدأ بأنني كنت أشقى الناس بالخلاف والتباعد الذي نشأ منذ البداية… بين الأخ عبد الصمد وبعض الإخوة في المجلس… وقضيت جزءاً كبيراً من الوقت في محاولة للتوفيق بين النقيضين بما لا يضر بالمريخ الكيان… ويجب أن تعلموا الآن أن الأخ عبد الصمد مستقيل من المجلس منذ الأسبوع الثاني من عمر المجلس… ولهذا السبب ما كان يحضر الاجتماعات… ولكنه أوفى بالتزام قطعه لمصلحة النادي بأن يكون صمام أمان لاستمرارية العمل دون فجوات يحدثها عدم انسياب الموارد المالية بذات إيقاع الصرف… ونجح في ذلك”.

وتابع ود الشيخ “وأؤكد لكم أن الأرقام التي ستطرح عليكم إيراداً وصرفاً مبرئة للذمة تماماً… وقد حاولت أكثر من مرة أطمئنكم بأن المال تحت السيطرة تماماً… ولكن شكوكم نحو أمين المال لم تساعد”.

وقال محمد الشيخ مدني “الآن وبعد أن اتخذ المجلس قراره.. فإن أول نتائجه بالنسبة لي أنني لن أتمكن من قيادة العمل بالانسياب المطلوب… فلا أرى أي بدائل جاهزة… ولكل ما سبق أعلن لكم ابتعادي عن المشهد الإداري بالنادي… وأؤكد لكم أن هذا الموقف ليس عدم رغبة في التعاون معكم… ولا موقف ضد أي واحد منكم… ولكن فقط هو قناعة بعدم قدرتي على الاستمرار”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)