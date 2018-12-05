بالفيديو.. أغنية (راب) للنجمة السودانية مها جعفر تحصد أكثر من مليون مشاهدة في أقل من شهر

فاجأت طبيبة الأسنان السودانية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي مها جعفر جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا الشهر الماضي بطرحها لأغنية تحمل اسم (Salimmik – A Love Letter to Sudan) وذلك على موقع يوتيوب.

الأغنية التي نشرت بحسب موقع النيلين في وقت سابق وتم تنفيذها على إيقاع الراب حصلت على مليون و338 ألف مشاهدة في أقل من شهر, حيث تم نشرها على اليوتيوب بتاريخ 12 نوفمبر الماضي.

كما اشار إلى أن الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في أجمل المناطق التراثية في السودان, وقد اصطحبت طبيبة الأسنان في الكليب الشهير عدد من الشباب الناشطين على السوشيال ميديا الذين ظهروا بالزي القومي السوداني (الجلابية) إضافة للعازف الشهير (نيجيري).

وعكست مها جعفر من خلال الفيديو كليب التراث السوداني الذي جسدته في ارتدائها (الجرتق) وهو زي ترتديه العروس السودانية في ليلة زفافها.

الجدير بالذكر أن طبيبة الأسنان السودانية كانت حضوراً وضيفة للأمم المتحدة حيث شاركت في حملة (creatorsforchange) حسبما كتب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

فقد قررت الأمم المتحدة عرض عمل النجمة السودانية والذي يحمل اسم (salimmik) في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وعلى صعيد آخر فقد اختار موقع “يوتيوب” مها جعفر ضمن قائمة من 27 شخص من مختلف البلدان أطلق عليهم لقب صناع التغيير والسفراء ليقوموا بإنتاج أعمال التوعية حول قضايا اجتماعية تعزز من مفهوم التسامح وتحارب العنصرية وتكسر الصور النمطية لأي بلد أو ثقافة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)