الأهلي شندي يحل ضيفاً على نيوكي الكنغولي

يحل الاهلي شندي في الثالثة والنصف من عصر اليوم ضيفاً على نيوكي دو تيمبو الكنغولي، بملعب الشهداء في العاصمة كنشاسا ضمن مباريات جولة الإياب للدور التمهيدي من مسابقة كاس الاتحاد الأفريقي .

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بأفضلية الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون مقابل حمل توقيع اللاعب مجاهد فاروق ووصلت بعثة الأرسنال للكنغو أمس الأول ووجدت استقبالاً كبيراً من سفارة السودان بالكنغو والجالية السودانية .

وأدى الأهلي شندي وبحسب صحيفة قوون مرأنه الختامي عصر أمس، على مسرح المواجهة بمشاركة جميع اللاعبين المرافقين للبعثة وتحت إشراف المدير المغربي على قصايب، الذي يخطط لتكرار الفوز على الفريق الكنغولي وخطف بطاقة العبور لدور الأول من مسابقة الكونفدرالية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)