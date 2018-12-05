الغيابات تهدد المريخ أمام فايبرز الأوغندي اليوم

يحل المريخ ضيفاً على فايبرز الأوغندي عند الساعة الثالثة ظهراً من عصر اليوم (الأربعاء) ، بملعب سانت ماري بالعاصمة الأوغندية كمبالا ، في إياب الدور التمهيدي لدوري الأبطال الأفريقية .
في مباراة مصيرية ستكشف عن الفريق المتأهل لدور الـ32 وكان المريخ قد فاز في جولة الذهاب بنتيجة مفخخة (2/1) ويفقد الأحمر في لقاء اليوم خدمات عدد من لاعبيه لدواعي الإصابة في مقدمته بكري المدينة ومجيد سومانا والمدافع محمد حامد الجس .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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