الأفريقي التونسي يكسب الرواندي وينتظر الهلال

حقق الأفريقي التونسي الفوز على ضيفه الجيش الرواندي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جرت أحداثه مساء الثلاثاء ، في إياب الدور الأول لأبطال أفريقيا .

وكانت مباراة الذهاب التي جرت بكيجالي قد انتهت بالتعادل السلبي ليتأهل الفريق التونسي بمجموع نتيجة المباراتين لدور الـ32 لمواجهة الفائز من مباراة اليوم بين الهلال والجيش الزنزباري في اللقاء الأول الذي يستضيفه ملعب رادس وقد أوردت وسائل إعلام تونسية جاهزية الأفريقي لمازلة الهلال السوداني في إشارة للنتيجة الكبيرة التي حققها عملاق السودان في مباراة الذهاب بملعبه بأم درمان برباعية نظيفة بحسب صحيفة قوون .

واستبعدت وسائل الإعلام التونسية أن يحقق الجيش الزنزباري أي مفاجأة من واقع النتيجة الكبيرة التي حققها الأزرق بأرضة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)