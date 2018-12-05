كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين: "بوروشينكو" يتفنن في خلق الأزمات والاستفزازات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا يستجيب لمحاولات نظيره الأوكراني، يبترو بوروشينكو، للتحدث معه عبر الهاتف، لأنه لا يريد المشاركة في حملته الانتخابية.

وقال بوتين للصحفيين اليوم الأربعاء، في رد على طلبهم التعليق بشأن عدم إجراء اتصال هاتفي مغ بوروشينكو بطلب من الجانب الأوكراني: "الأمر ليس أني أتجنب ولا أريد التحدث مع بيترو أليكسييفيتش، الأمر ليس كذلك. وإنما يكمن الأمر في أني لا أريد المشاركة في حملته الانتخابية. إنها خدعة، وأنا لا أرغب في المشاركة في هذا الخداع".

وأضاف الرئيس الروسي: "بوروشينكو يتفنن في خلق الأزمات والاستفزازات وتحميل روسيا مسؤولية ذلك ثم بعد ذلك إظهار أنه قادر على حل المشكلات".