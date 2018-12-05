كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 6 سنوات.. الأمم المتحدة تستأنف مفاوضاتها بشأن الصحراء الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف الأمم المتحدة المفاوضات حول النزاع المستمر منذ زمن طويل بشأن الصحراء الغربية، بعد 6 سنوات من انتهاء المفاوضات الأخيرة بين الطرفين المتصارعين بدون نتائج.

وتسيطر المغرب بشكل كبير على الصحراء الغربية، لكن جبهة البوليساريو تطالب أيضاً بأحقيتها في السيادة عليها وتطالب بإجراء استفتاء حول الاستقلال، وتضغط المغرب بدلاً من ذلك من أجل شكل من أشكال الحكم الذاتي للإقليم تحت سيادتها.

ويتوسط المبعوث الأممي لملف الصحراء الغربية رئيس ألمانيا الأسبق، هورست كولر، في مفاوضات الأمم المتحدة التي تستمر يومين في جنيف.

وذكر متحدث باسم الأمم المتحدة، أنه من المتوقع أن يناقش وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة وعضو السكرتارية الوطنية للبوليساريو خطري أدوه، الخطوات المقبلة في العملية السياسية بدلاً من الدخول في المفاوضات.

وأسفر الصراع عن تداعيات في المنطقة، ويحضر وزيرا خارجية الجزائر وموريتانيا المفاوضات أيضاً، وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو وهو وضع أدى إلى توتر العلاقات مع المغرب.