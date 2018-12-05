كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حماس: قبلنا بالورقة المصرية وجاهزون لشراكة حقيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في كلمة له بمؤتمر القدس الدولي ان الوفد الامني المصري قدم لنا ورقة لتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام، ووافقنا على هذه الورقة، ونطالب قادة حركة فتح بمغادرة مربع الانقسام والموافقة على الورقة المصرية.
واكد الحية على ضرورة توحيد الجهود والعمل ومغادرة مربع الانقسام وضرورة وجود مقاومة صريحة وخاصة في القدس لحل القضية الفلسطينية.
ودعا الحية الدول العربية والاجنبية للوقوف الي جانب الفلسطينيين في مواجهة جرائم الاحتلال ومحاكمة مجرمي الاحتلال دوليا وعدم مساندتهم.
وطالب الحية الفلسطينيين في الخارج لضرورة بذل جهود واضحة في دعم القدس والوقوف في امام السفارات الإسرائيلية.
وأشار الحية الى ان الاحتلال يحاول حسم قضية القدس بسرعة، وما يحدث في الخان الأحمر دليل على ذلك، والقدس في أقصى درجات الخطر داعيا السلطة الى ان تُضخ الأموال للقدس وأهلها بدلا من ضخها للمؤسسات الأمنية.
وطالب الحية باسم القدس وحاراتها العتيقة الدول العربية الى وقف مسلسل التطبيع مطالبا بإغلاق سفارات الاحتلال وطرد السفراء ومحاسبته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني لا أن تفتحوا لهم العواصم.
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