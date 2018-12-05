كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تواصل الحفر مقابل كفر كلا جنوبي لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، عمليه ما يسمى "درع الشمال" حيث تقوم بأعمال حفر مقابل عبارة كفركلا خلف الجدار الفاصل، بين جنوب لبنان وشمال الأراضي المحتلة.

وسُمع دوي أصوات ضخمة، قد تكون ناجمة عن أعمال الحفر، بحسب صحيفة "المسقبل"، فيما قامت قوات الاحتلال فجر اليوم، بتركيب كاميرات مراقبه فوق الجدار في تلك المنطقة.

واستقدمت إسرائيل إلى منطقه الحفر، عدداً من الآليات الضخمة وعشرات الجنود الذين انتشروا في محيط المكان.

كما أطلقت قوات الاحتلال بالوناً مزوداً بكاميرة مراقبة فوق منطقة الشراقي في خراج ميس الجبل الحدودية.

وفي السياق، كثفت قوات الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل"، من دورياتهما على طول الطريق المحاذي للسياج الذي يفصل بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة.