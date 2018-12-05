تفاصيل حادث سيارة النقل المدرسي.. السيارة كانت تقل 40 تلميذا وارتطمت بأحد الأعمدة الكهربائية

حددت الحصيلة النهائية لحادثة السير، الناتجة عن اصطدام سيارة للنقل المدرسي مع أحد الأعمدة الكهربائية، اليوم الأربعاء، في مدينة الدارالبيضاء، في وفاة طفلة، وإصابة ستة تلاميذ بجروح مختلفة.

وحسب المعلومات، التي حصل عليها “اليوم 24″، فإن سيارة النقل المدرسي تابعة لمجموعة مدارس “Leon Foucant”، الموجودة في المجمع الصناعي حي مولاي الرشيد، وكانت تقل 40 تلميذا، وتلميذة.

وأضافت مصادر الموقع أن الحادث المروري حدث، صباح اليوم حوالي الساعة الثامنة والنصف تقريبا، على مستوى شارع جودار في حي مولاي رشيد وسط مدينة الدارالبيضاء، بعد تجنب سائق سيارة النقل المدرسي الاصطدام بإحدى السيارات الخفيفة، ما جعلها ترتطم بعمود كهربائي.

وكشفت المعلومات الرسمية لمصالح الوقاية المدنية أن الطفلة فارقت الحياة في إحدى مستشفيات المدينة متأثرة بجروحها، بعد نقلها إليها لتلقي العلاج، إلى جانب 6 تلاميذ آخرين، أصيبوا في هذا الحادث المروري بجروح.

وحسب المصدر ذاته، فإنه تم فتح بحث في الموضوع لتحديد أسباب هذا الحادث المروري.