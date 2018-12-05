حادثة ترامواي.. شاهدة لـ”اليوم24″: سمعنا صوت بحال انفجار البوطات- فيديو

فيديو: حمزة مصباح

كشفت سيدة تقطن بشارع محمد الخامس، بالقرب من شارع المقاومة، الذي عرف صباح اليوم الأربعاء، حادثة سير خطيرة بين شاحنة للنقل، وعربة “ترامواي”، عن تفاصيل ما وقع.

وقالت السيدة في فيديو مصور مع “اليوم24″، إن الحادثة وقعت في حدود الساعة السادسة والنصف صباحا، وأن صوت الاصطدام كان قويا جدا “الصوت كان مثل انفجار شاحنة للنقل قنينات غاز البوتان” توضح الشاهدة التي غادرت منزلها من شدة الخوف، لتكتشف أن الأمر ليس انفجارا، وإنما اصطدام.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، بينهم سائق عربة ترامواي.