البرلمان يستعد لفضح الوزراء “السلايتية”..قرر إعلان أسمائهم!

قرر مكتب مجلس النواب إعلان أسماء الوزراء، الذين يتغيبون عن حضور الجلسات العمومية للرد على الأسئلة الشفوية، من دون أعذار مبررة، وذلك بداية من الأسبوع المقبل.

وجاء توجه الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إلى تبني قرار نشر أسماء الوزراء المتغيبين عن الجلسات البرلمانية من دون عذر مقبول، إسوة بالقرار، الذي تم تنفيذه من قبل، والمتعلق بإعلان أسماء البرلمانيين المتغيبين من دون مبررات.

وخلف هذا القرار نقاشات حادة بين أعضاء المكتب، ومن اعتبروه تشهيرا بوزراء الحكومة، ومن ارتأوا، أنه يأتي في إطار الشفافية، ومصداقية المؤسسة التشريعية، والحكومة.

يذكر أن نواب فرق الأغلبية، والمعارضة كانوا قد احتجوا على غياب وزراء الحكومة عن مناقشة الميزانيات الفرعية، سيما خلال مناقشة الأشطر الأولى من الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.

وقابلت فرق المعارضة داخل مجلس النواب غياب الوزراء بالاحتجاج، والانسحاب من الجلسة الثانية من مناقشة الميزانيات القطاعية، بعدما تهيأ مصطفى الخلفي للنيابة في الجواب عن وزراء الحكومة مجتمعين.