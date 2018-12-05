قرر مكتب مجلس النواب إعلان أسماء الوزراء، الذين يتغيبون عن حضور الجلسات العمومية للرد على الأسئلة الشفوية، من دون أعذار مبررة، وذلك بداية من الأسبوع المقبل.
وجاء توجه الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إلى تبني قرار نشر أسماء الوزراء المتغيبين عن الجلسات البرلمانية من دون عذر مقبول، إسوة بالقرار، الذي تم تنفيذه من قبل، والمتعلق بإعلان أسماء البرلمانيين المتغيبين من دون مبررات.
وخلف هذا القرار نقاشات حادة بين أعضاء المكتب، ومن اعتبروه تشهيرا بوزراء الحكومة، ومن ارتأوا، أنه يأتي في إطار الشفافية، ومصداقية المؤسسة التشريعية، والحكومة.
يذكر أن نواب فرق الأغلبية، والمعارضة كانوا قد احتجوا على غياب وزراء الحكومة عن مناقشة الميزانيات الفرعية، سيما خلال مناقشة الأشطر الأولى من الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.
وقابلت فرق المعارضة داخل مجلس النواب غياب الوزراء بالاحتجاج، والانسحاب من الجلسة الثانية من مناقشة الميزانيات القطاعية، بعدما تهيأ مصطفى الخلفي للنيابة في الجواب عن وزراء الحكومة مجتمعين.
شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يستعد لفضح الوزراء “السلايتية”..قرر إعلان أسمائهم! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .