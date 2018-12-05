فابريغاس يقترب من العودة للدوري الإسباني

بات النجم الإسباني سيسك فابريغاس، قريبا جدا من العودة مجددا للدوري الإسباني الممتاز، وذلك بسبب انتهاء عقده مع نهاية الموسم الرياضي الحالي، وعدم رغبته في التمديد مع فريقه تشيلسي الإنجليزي.

وحسب تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، فإن فابريغاس، الذي سبق له وأن حمل ألوان فريق برشلونة الإسباني، قريب جدا من العودة لـ”الليغا” عبر بوابة نادي أتليتيكو مدريد، أحد أبرز الأندية في الدوري الإسباني.

وأكدت المصادر نفسها، أن الأرجنتيني ديغو سيميوني، مدرب فريق “الروخي بلانكوس” يسعى إلى تعزيز خط وسط الفريق، وهو الأمر الذي دفعه إلى التفكير في التعاقد مع فابريغاس.

وتوصل الدولي الإسباني بعروض عدة، خاصة من فريق ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى مجموعة من الأندية الصينية، غير أن الرجل مصر على العودة لليغا، إذا لم ينجح مسؤولو نادي “تشيلسي” في إقناعه بالبقاء.