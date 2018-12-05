قضية خاشقجي: مذكرة توقيف تركية بحق عسيري والقحطاني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - في إطار التحقيقات بجريمة قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول، أصدرت تركيا، اليوم الأربعاء، مذكرة توقيف بحق مسؤولين سعوديين على خلفية الجريمة.

وجاء أن النيابة العامة التركية في إسطنبول، أصدرت مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي، أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد السعودي، سعود القحطاني.

وبحسب بيان صادر عن النيابة التركية، نشرته "الأناضول"، فإن مذكرات التوقيف تأتي على على خلفية التحقيقات المتعلقة بجريمة قتل خاشقجي.

وحسب البيان، طالبت النيابة التركية إصدار مذكرة توقيف بحق عسيري والقحطاني. وبعد تقييم الطلب، قررت محكمة صلح الجزاء التركية إصدار مذكرة التوقيف.

يذكر أن الرياض، وبعد أن قدمت روايات متضاربة، وبعد ثارت ردود فعل عالمية غاضبة، أعلنت أنه تم تقطيع جثة خاشقجي، إثر فشل "مفاوضات لإقناعه" بالعودة إلى السعودية.

ويوجه إصبع الاتهام لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، كمن يتحمل المسؤولية عن ارتكاب الجريمة.