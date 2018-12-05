بوغبا بعد وصفه بـ"الفيروس": لن أكون كبش فداء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الفرنسي بول بوغبا طالب مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، بالتوقف عن إلقاء اللوم عليه في أزمات مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ودارت مشادة بين مورينيو ولاعبه الفرنسي، عقب تعادل مانشستر يونايتد مع ساوثهامبتون بنتيجة 2-2، السبت الماضي، في إطار البريمييرليغ، وقام مورينيو، بوصف بوغبا بـ"الفيروس" الذي يصيب اللاعبين من حوله.

وقالت صحيفة "ذا صن"، إن بوغبا سخر من هذا الهجوم، وقال لمدربه إنه لا يجب أن يكون كبش فداء لإخفاقات الشياطين الحمر في الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو طالب لاعبيه بضرورة القتال داخل الملعب، وأن عليهم الانسحاب ومغادرة الفريق، حال فشلوا في مضاعفة الجهود بنسبة 100 بالمئة.

جدير بالذكر أن تقارير عديدة ربطت بول بوغبا بالرحيل عن قلعة مانشستر يونايتد في ظل علاقته السيئة مع مدربه.