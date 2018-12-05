مذكرة توقيف تركية لـ "عسيري" و"القحطاني" على خلفية قضية خاشقجي

أصدرت النيابة العامة التركية في مدينة إسطنبول، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد السعودي سعود القحطاني، على خلفية جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن النيابة التركية، الأربعاء، حول التحقيقات المتعلقة بجريمة قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وحسب البيان، طالبت النيابة التركية إصدار مذكرة توقيف بحق عسيري والقحطاني.

وبعد تقييم الطلب، قررت محكمة صلح الجزاء التركية مذكرة توقيف بحق عسيري والقحطاني.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، غضبًا عالميًا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أعلنت الرياض أنه تم تقطيع جثة خاشقجي، إثر فشل "مفاوضات لإقناعه" بالعودة إلى المملكة.