قريش ينفي الإطاحة بعبد الصمد

كشف محمد جعفر قريش الأمين العام لنادي المريخ عن تفاصيل جديدة حول أسباب قرار المجلس بإعفاء عبد الصمد محمد عثمان من منصب أمين الخزينة وتكليف عبد الرحيم بدر الدين بدلاً عنه. وكان علي أسد مساعد الرئيس كشف في تنوير صحفي عقب نهاية اجتماع المجلس مساء الاثنين عن قرار صدر من المجلس بالإجماع بإعفاء عبد الصمد وتكليف بدر الدين. وأعلن محمد جعفر قريش الأمين العام لنادي المريخ في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي أمس الثلاثاء حسب صحيفة الصدى، أنهم لم يتخذوا قراراً بإعفاء عبد الصمد مبيناً أن القرار كان تكليفاً لعبد الرحيم بأمانة المال نسبة لغياب عبد الصمد عن الاجتماعات، وأبان قريش أن مجلسه تداول في الاجتماع مساءلة عبد الصمد بخصوص ما صدر عنه من اتهامات لأعضاء المجلس وشكواه للوزير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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