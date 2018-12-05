أطلق عليها تامر حسني .. (رأس الدجاج) وجبة يتزايد عليها الإقبال !!

تشهد كل من الحاج يوسف الوحدة ومايو بالخرطوم إقبالاً كبيراً على وجبة رأس الدجاج ، التي يطلق عليها بائعوها اسم تامر حسني ، الوجبة المذكورة تعتبر رخيصة وفي متناول اليد ، فالطلب منها يباع بمبلغ 15 جنيهاً ويكفي لشخصين ، ويؤكل بالشطة مثله مثل التبش بالشطة ، والمنقة بالشطة .
وتعتبر وجبة كاملة الدسم ، وبعض المواطنين يأكلوها في وقت الوجبات الرئيسية ، وتعتبر هذه المناطق الشعبية من أكثر المناطق التي تهتم بالوجبات الشعبية لوجود عدد مقدر بها من المواطنين من جنسيات أخرى ودول مجاورة .
أحد الباعة قال أن الإقبال ليس من الرجال فحسب ، بل أيضاً من قبل الفتيات والنساء ، وهناك من يطلبونه سفري كما أن هناك من يفضلونه بنص استوى أن لا يحمر كثيراً في الزيت ، وعن المكان الذي يأتون به من هذه الرؤوس خصوصاً وأنها متوفرة بكميات كبيرة ذكر بأنهم يجلبونها من الشركات والمزارع المتخصصة في بيع الفراخ بحسب صحيفة آخر لحظة ، فالرؤوس مثلها مثل القوانص التي هي الأخرى هناك مطاعم متخصصة في تقديمها ، وهناك أسر تشتريها وتقوم بإعدادها في المنزل .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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