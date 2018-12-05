4 نصائح لسلامتكم في المنخفض المرتقب

الخليج 365 | فريق التحرير

أصدر الدفاع المدني أربع نصائح من أجل السلامة العامة؛ مع توقعات راصدين جويين بوصول منخفضٍ عميقٍ إلى البلاد، سيبدأ ليلة الخميس ويستمر حتى ليلة السبت، مؤكدًا أنه رفع مستوى الجاهزية والطوارئ.

ودعا الدفاع المدني، في نشرة إرشادية الأربعاء، إلى تثبيت كل ما هو معرضٌ للتطاير على أسطح المنازل والعمارات العالية؛ في ظل وصول سرعة الرياح حسب التنبؤات إلى 70 كم/ساعة.

وطالب الدفاع المدني، بـ"الاستخدام الآمن" لوسائل التدفئة، وذلك من خلال تفقدها وعدم وضعها في ممرات البيت، ومراقبة سلوك الأطفال تجاهها.

كما حذَّر الدفاع المدني من تجمعات المياه، ودعا لأخذ كافة الاحتياطات من انغمار المحلات والمنازل بمياه الأمطار، خاصة في المياه المنخفضة.

وأكد على ضرورة تفقد المركبات والقيادة بسرعةٍ تناسب مدى الرؤيا، والحذر من تجمعات المياه في الشوارع، وعدم المغامرة في اجتيازها.

ونبّه الدفاع المدني إلى الاتصال على أرقام الطوارئ الخاصة به "102" في حال حدوث أي طارئ خلال المنخفض.

وكان الراصد الجوي ليث العلامي حذّر في تقرير نشره الخليج 365 من سرعة هبوب الرياح، وغزارة الأمطار التي قد تؤدي لتشكل السيول، كما حذر من تدني مستوى الرؤية.