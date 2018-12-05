كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السراج يحذر خلال لقائه بومبيو من التدخلات السلبية في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق اليوم الأربعاء، من ضرورة وقف التدخلات السلبية من بعض الدول، والتي يستفيد منها المعرقلون لإطالة أمد الأزمة في ليبيا.

وبحسب الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي على فيس بوك، عبّر السراج عن شكره موقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعم لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مشيراً إلى أن هناك تحدياتٍ تحتاج إلى جهد وصدق جميع الأطراف، وموقف دولي موحد يدعمها.

وعرض رئيس المجلس الرئاسي بحسب "بوابة الوسط"، لمحة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه أخيراً لتصحيح التشوهات في النظامين الاقتصادي والنقدي، إضافة إلى مراحل تنفيذ الترتيبات الأمنية التي بدأت في العاصمة طرابلس ومحيطها، وستشمل لاحقاً المدن الليبية الأخرى.

وأبدى السراج تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، ليشمل مجالات الاقتصاد والتنمية مع استمرار التعاون في مكافحة الإرهاب وضرب بؤره أينما وجدت.

ومن جانبه، جدد الوزير الأمريكي التزام الولايات المتحدة بدعم حكومة الوفاق الوطني، مشيداً بما تقوم به من جهود لتحقيق الأمن وإنعاش الاقتصاد، والتزامها بمحاربة الإرهاب.

وأكد بومبيو أن بلاده ستعمل على دعم البرامج الإصلاحية للسراج ومساعدة لیبیا من أجل تلبیة الاحتیاجات الأساسية للمساهمة في النهوض بالاقتصاد، وسيتم في هذا الإطار تحديد لجان فنية لترتيب لقاءات مشتركة في مجال النفط والطاقة، ودراسة المشاريع الممكنة لدعم البنیة التحتیة وإعادة الإعمار.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وصف لقاءه مع السراج بـ"الجيد للغاية"، مجدداً الدعم للبعثة الأممية ورئيسها غسان سلامة.

وكالن السراج التقى بومبيو في وقت سابق الأربعاء، على هامش اجتماعات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بلجيكا، حيث أشارت السفارة الأمريكية في بيان إلى أن رئيس المجلس الرئاسي ووزير الخارجية الأمريكية أكدا مجدداً "التزامهما المشترك بمكافحة الإرهاب في ليبيا".