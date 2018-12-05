كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الناتو يقرر تمديد وجوده في أفغانستان حتى عام 2024 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، أن الناتو قرر تمديد وجوده في أفغانستان حتى عام 2024 لدعم القوات الحكومية الأفغانية.

وقال ستولتنبرغ خلال كلمة افتتاحية قبيل انعقاد الاجتماع الثاني من اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الناتو في بروكسل: "قررنا تمديد وجودنا في أفغانستان حتى 2024 وتمكين القوات الأفغانية للعمل على محاربة الإرهاب بأنفسهم وجلب الأمن للمنطقة".

وتشهد أفغانستان، منذ مطلع شهر مايو الماضي، ارتفاعا ملحوظا في العمليات والمعارك العنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي "ناتو"، في إطار مهمة "الدعم الحازم" من جهة، وحركة طالبان الذين كثفوا هجماتهم منذ الإعلان عن انطلاق العمليات الربيعية تحت اسم "الخندق"، من الجهة الأخرى.