كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو: عملية درع الشمال متواصلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو" استمرار عملية درع الشمال حتى تحقيق جميع أهدافها. وقال إنها عملية متواصلة وواسعة النطاق للبحث عن أنفاق حفرها حزب الله من لبنان وتحييدها.

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