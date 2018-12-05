كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تجدد وجودها الدبلوماسى الدائم فى الصومال بعد 30 عاماً من إغلاق السفارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم أنّ الولايات المتحدة جدّدت وجودها الدبلوماسي الدائم في الصومال، بعد نحو 30 عاماَ من إغلاق السفارة مع اندلاع حرب أهلية في البلد الواقع في القرن الأفريقي.

وتحاول الصومال التعافي من الصراع الذي اجتاح البلاد في عام 1991 عندما أطاح أمراء الحرب العشائريون بديكتاتور، ثم انقلبوا على بعضهم البعض.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صدر في وقت متأخر يوم الثلاثاء "إنّ هذا الحدث التاريخي يعكس تقدم الصومال في السنوات الأخيرة، كما يعد خطوة أخرى إلى الأمام في إضفاء الطابع الرسمي الأمريكي".

وواجهت الصومال في السنوات الأخيرة تمردًا من قبل جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، بالإضافة إلى المجاعة والقرصنة البحرية.