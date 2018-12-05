كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يسخر من "ماكرون" بعد احتجاجات أزمة الوقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجّه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ضربة سريعة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر موقع التواصل تويتر، بعد الأزمة التى وقع فيها ماكرون بسبب احتجاجات عنيفة ضد الضرائب على الوقود، التى بدأت منذ أسبوعين.

وقال ترامب في وقت متأخر يوم الثلاثاء "أنا سعيد لأن صديقي ايمانويل ماكرون والمتظاهرين في باريس اتفقوا على النتيجة التي توصلت إليها قبل عامين.

وقال ترامب في إشارة الى اتفاق عالمي حول البيئة صيغ في باريس في أواخر عام 2015 "اتفاق باريس معيب بشكل صارخ، لأنه يرفع سعر الطاقة للدول المسؤولة في الوقت الذي يبريء فيه بعضا من أسوأ الدول المسببة للتلوث."