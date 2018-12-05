بعد جنوب إفريقيا.. بلد إفريقي آخر قد يترشح لاستضافة نهائيات “كان” 2019

بعد جنوب إفريقيا، التي أكدت رغبتها في التقدم لاستضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019، بعد سحبها من الكاميرون، إرتفعت أصوات داخل بلد إفريقي آخر هو غانا، تطالب الاتحاد المحلي للعبة ووزارة الشباب والرياضة بوضع ترشحها من أجل نيل شرف استضافة “كان” 2019.

هذا الطلب، رفعته النائبة البرلمانية الغانية، فريندا أكوسوا بريمبيه، والتي سبق لها أن ترأست نهائيات “كان” 2018 للسيدات، إلى وزير الشباب والرياضة الغاني، تؤكد فيها بأن ” بلادها تتوفر على جميع الإمكانيات التي تخول لها المنافسة على استضافة هذا الحدث الكروي القاري”‘.

وحسب صحيفة “pulse” الغانية، اليوم الأربعاء، فإن البرلمانية فريندا، قالت خلال مداخلتها في البرلمان الغاني، ” إذا منحنما الاتحاد القاري فرصة استضافة هذه التظاهرة، نحن متأكدون بأننا سننجح في استضافة 24 منتخبا، أنا أعتقد أنه بملعب “أكر” في حلته الجديدة، ملعب “Coast”، ملعب ” Essipong ” الذي يحتاج لبعض التجديد، ملعب “Baba Yara”، وملعب ” Len Clay “، نحن قادرون على إنجاح الحدث”.

وأضافت المتحدثة ذاتها، ” لدينا ملاعب أخرى في مجموعة من المدن، لذلك نحن نمتلك ما بين 6 و 8 ملاعب مؤهلة لاستضافة الحدث، وهو ما يطلبه الاتحاد القاري”.

وأكدت النائبة البرلمانية أن “غانا تطورت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وانتقلت من وضعية إلى وضعية أخرى، أنا لا أجد اي حرج في استضافة “الكان” مرة أخرى، ولا عرف لماذا لا تقوم وزارة الشباب والرياضة بالمحاولة من جديد”.

جدير ذكره، أن غانا تعتبر من أكثر الدول استضافة لنهائيات الكأس الإفريقية، إذ نظمتها في 4 مناسبات، سنوات 1963، 1978، 2000، و2008.