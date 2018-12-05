فاجعة..مصرع طفلة وإصابة طفل في حادثة لسيارة للنقل المدرسي بالبيضاء

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب آخر، صباح اليوم الأربعاء، في حادث سير مروعة، وذلك بعد اصطدام سيارة النقل المدرسي مع إحدى السيارات الخفيفة وإنحرافها عن الطريق، في مدينة الدار البيضاء.
وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24″، فإن الطفلة المتوفية لا يتجاوز عمرها 5 سنوات، والحادثة وقعت على مستوى شارع جودار بالقرب من التجمع الصناعي حي مولاي رشيد.
وتم نقل جثة الطفلة الضحية حسب مصادر الموقع إلى مستودع الأموات بمستشفى سيدي عثمان، في الوقت الذي تم فيه نقل باقي المصابين إلى نفس المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
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