الوداد يكشف عن قائمته لمباراة الجديدي

كشف موسى نداو، مدرب فريق الوداد الرياضي المؤقت، عن قائمة 19 لاعباً المدعوة لخوض قمة مؤجل الأسبوع 7 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، أمام الدفاع الحسني الجديدي.

المباراة التي ستجرى، عشية اليوم الأربعاء، بملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء، ستسجل حضور جميع اللاعبين الأساسيين ما عدا الثنائي الحداد ونصير، بحثاً عن عودة قوية بالدوري المحلي، بعد خروج الوداد من ثلاث مسابقات توالياً، بدءاً بإقصاء مبكر من عصبة الأبطال على يد وفاق سطيف، ثم خروج من نصف نهائي كأس العرش الذي توج به فريقه نهضة بركان لاحقاً، وأخير البطولة العربية للأندية.

ولازال الوداد الرياضي ينتظر حل قضية مدربه السابق روني جيرار، لترسيم فوزي البنزرتي وقيادته لقادم الاستحقاقات الكروية للمجموعة، على رأسها دوري أبطال إفريقيا في نسخته المقبلة.

وفيما يلي القائمة الكاملة لـ “الأحمر والأبيض”: