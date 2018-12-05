طمرة: اعتقال مشتبهين بإطلاق النار على شاب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابين يبلغان من العمر 28 و30 عاما من سكان مدينة طمرة، بشبهة ضلوعهما في إطلاق النار على شاب (35 عاما)، اليوم الأربعاء.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في مدينة عكا غدا، الخميس، في طلب تمديد فترة اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيق.

وكانت الجريمة قد وقعت صباح اليوم، حيث أقدم مقنعان على إطلاق النار على شاب خلال تواجده في ورشة بناء بطمرة.

وأحيل المصاب بعد تقديم الإسعافات الأولية له إلى المستشفى لاستكمال العلاج، وهو يعاني من جروح وصفت بأنها متوسطة.