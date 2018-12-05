النيابة تطالب بعدم تسريح المشتبهين بمزاولة الطب والصيدلة بشهادات مزورة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت محكمة الصلح في مدينة الناصرة سراح جميع المشتبهين بمزاولة الطب والصيدلة بشهادات مزورة، اليوم الأربعاء.

وفي وقت لاحق، طلبت النيابة العامة من المحكمة عدم إطلاق سراح المشتبهين بشكل فوري ليتسنى لها تقديم استئناف للمحكمة المركزية ضد قرار إطلاق سراحهم.

وكانت محكمة الصلح في الناصرة قد نظرت يوم الأحد الماضي في طلب الشرطة الإسرائيلية تمديد اعتقال 48 طبيبا ومتدربا في مهنة الطب وصيدليا بشبهة تقديمهم شهادات إنهاء دراسة الطب والصيدلة من جامعات في أرمينيا إلى وزارة الصحة الإسرائيلية، بعد أن درسوا فترة قصيرة ومن دون إنهاء الفترة التعليمية المطلوبة، بحسب بيان للشرطة. المحامي محمد نعامنة

وقال المحامي المكلف بالدفاع عن عدد من الأطباء المشتبه بهم، محمد نعامنة، لـ"عرب 48" إن "إطلاق سراح الأطباء يعزز ما قلته في المحكمة قبل أيام بأن هذه القضية هي بالون منفوخ، وأنه لم يجر التحقيق مع الأطباء على أنهم حصلوا على شهادات مزورة، بل أن الشرطة كانت تحاول فهم الأسباب التي دفعت الأطباء إلى الانتقال من جامعة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى".

وأضاف أنه "لا فرق في الأدلة والشبهات بين طبيب وآخر، وقرار الإفراج ينسحب على كافة الأطباء والصيادلة المعتقلين".

وختم المحامي نعامنة بالقول إن "عدد الأطباء الذين كانوا معتقلين 48 طبيبا، وقد تم الإفراج عن 24 منهم في المحكمة اليوم، وهم الأطباء الذين يزاولون العمل في مهنة الطب أو الصيدلة، بينما أفرج عن بقية الأطباء من مركز الشرطة (دون إحضارهم إلى المحكمة)، وهم الأطباء والصيادلة الذين لم يعملوا بمهنة الطب على الإطلاق".