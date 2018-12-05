روسيا تقول أن أمريكا لم تقدم دليلا على انتهاكها معاهدة القوى النووية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

قالت وزارة الشؤون الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لم تقدم دليلا حتى الآن على أن موسكو تنتهك معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى لكنها قالت إنها مستعدة لمواصلة بحث الأمر مع واشنطن.

وأمهلت الولايات المتحدة روسيا 60 يوما أمس الثلاثاء لإثبات براءتها بخصوص ما تصفه واشنطن بأنه انتهاك للمعاهدة المبرمة عام 1987 قائلة إنها ستضطر لبدء عملية انسحاب تستمر ستة أشهر إذا لم يطرأ أي تغيير.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية في إفادة صحفية إن السفارة الأمريكية في موسكو سلمت روسيا مذكرة مساء أمس الثلاثاء تقول فيها إن واشنطن ستنسحب من المعاهدة ما لم تبدأ موسكو الالتزام بها.

وأضافت "تم تسليم هذه الوثائق لإجراء المزيد من البحث. ومرة أخرى توجد فيها ادعاءات لا أساس لها بشأن انتهاكنا المزعوم لهذه الاتفاقية. قلنا مرارا إن هذا محض تخمين ولم يتم تقديم دليل لنا".