البشير يقترب من تمديد فترة حكمه بعد تعديل الدستور

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:١٣ م

عمر البشير

اقترب الرئيس السوداني عمر البشير، من فترة ولاية جديدة بعدما أيدت أغلبية أعضاء البرلمان تعديلا دستوريا لتمديد الحد الأقصى لفترات الرئاسة الذي كان سيلزمه بالتنحي في عام 2020، وما لم يتغير الدستور، فلن يكون من حق البشير الذي يتولى السلطة منذ 1989 خوض الانتخابات مجددا عندما تنتهي ولايته الحالية، بعدما فاز بالانتخابات مرتين منذ بدء تطبيق تعديل دستوري عام 2005 حدد عدد فترات الرئاسة بولايتين اثنتين، وقال رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، إنه تلقى خطابا موقعا من أغلبية النواب يؤيد تعديلا يمدد الحد الأقصى لفترات الرئاسة.

وأضاف عمر، في تصريحات للصحفيين: "تسلمت اليوم مذكرة من 33 حزبا يمثلون 294 نائبا لتعديل الدستور بخصوص عدد المرات التي يسمح بترشح رئيس الجمهورية فيها"، متابعا: "سوف ألتزم باتخاذ الخطوات الدستورية والقانونية واللائحة اللازمة لبحث هذه التعديلات في البرلمان ليتخذ ما يراه من قرار حولها".وكان حزب المؤتمر الوطني