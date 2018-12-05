سنة لحلاق نصب على الأهالي في 14 مليون جنيه بالبحيرة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمود عبد الصبور ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:١١ م
قضت محكمة جنح الدلنجات الجزئية بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أحمد الجعيدي رئيس المحكمة، في القضية رقم 917 لسنة 2018، بحبس حلاق، والمعروف إعلاميًا بـ"مستريح مستحضرات التجميل" لقيامه بالنصب على 5 أشخاص والحصول منهم على 14 مليون جنيه مقابل أرباح 10%، سنة مع الشغل، وجاري ترحيله إلى سجن الأبعدية العمومي بدمنهور، وكانت نيابة جنوب دمنهور، برئاسة المستشار هاني ياسين رئيس النيابة وبإشراف المستشار أحمد حامد، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، قد أحالت المتهم لمحكمة جنح الدلنجات.
وترجع أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد أحمد البنا رئيس مباحث الأموال العامة، ببلاغ كل من: "م.ز" صاحب محل موبيليا، و"م.أ.خ" نجار، و"أ.ع.ه" محام، و"أ.ا"،"ع.ع.ا"، ابن عم برلماني، يتهمون "أ.ع.ب" حلاق ومقيم بمدينة الدلنجات بالحصول منهم على مبالغ تصل إلى 14 مليون جنيه لتوظيفها
وترجع أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد أحمد البنا رئيس مباحث الأموال العامة، ببلاغ كل من: "م.ز" صاحب محل موبيليا، و"م.أ.خ" نجار، و"أ.ع.ه" محام، و"أ.ا"،"ع.ع.ا"، ابن عم برلماني، يتهمون "أ.ع.ب" حلاق ومقيم بمدينة الدلنجات بالحصول منهم على مبالغ تصل إلى 14 مليون جنيه لتوظيفها في استيراد مستحضرات التجميل.
وأفاد الضحايا في بلاغهم، بأن المتهم حصل منهم على مبالغ تتراوح بين مليوني وثلاثة ملايين جنيه لتوظيفها في استيراد المستحضرات من الخارج مقابل الحصول على أرباح شهرية، مشيرين إلى أنهم فوجئوا بعدم التزام المتهم بتسديد الأرباح الشهرية في المواعيد المحددة.
وتمكن ضباط المباحث بالأموال العامة من ضبط المتهم، بمواجهته اعترف بحصول على أموال من الضحايا مقابل توظيفها، موضحًا أنه وقع لهم على شيكات بنكية بالمبالغ المالية.
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