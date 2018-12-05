جامعة جنوب الوادي تنفي واقعة ممارسة الجنس بالمدرجات

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبدالجليل ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٥ م

أرشيفية

طالب الدكتور عباس محمد منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، وسائل الإعلام بتحري الدقة، مؤكدًا أن ما نسب إليه من تصريحات صحفية، بأن إدارة الجامعة اتخذت قراراً بتحويل 5 طلاب لمجلس التأديب والتحقيق معهم، على خلفية ضبطهم من قبل إدارة أمن الجامعة لقيامهم بممارسات غير أخلاقية بالجامعة، وممارسة الرذيلة داخل إحدى القاعات بالجامعة، ليس له أي أساس من الصحة.. وقال "عباس" في بيان صادر عن الجامعة، إن الإدارة تحتفظ لنفسها بالحق فى مقاضاة ناشر هذا الخبر العارى من الصحة جملة وتفصيلاً، حيث لم تتحرر أي محاضر بهذا الشأن.

واستكمل البيان، بأن جامعة جنوب الوادى نجحت هذا العام وللعام الرابع عشر على التوالى فى استضافة البطولة العربية لخماسيات كرة القدم، والتي شاركت فيها 33 جامعة عربية ومصرية، بـ38 فريق، والتى انطلقت فعاليتها اليوم بأرض الجامعة، في ختام البيان أكدت الجامعة أن طلابها وطالباتها يتمتعون بكامل الأخلاق والقيم