انت الان تتابع ضبط 3 آلاف مخالفة مرورية بالجيزة في 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سماح عوض الله ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٠ م

تشن مديرية أمن الجيزة العديد من الحملات الأمنية والمرورية وحملات إزالة الإشغالات، تحقيقًا للانضباط وحفظ الأمن العام، ففى قطاع المرور شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإشراف اللواء علاء متولي مدير الإدارة، حملات على الطرق والمحاور الرئيسية، ومواقف الأقاليم والمواقف العشوائية والطرق الصحراوية والزراعية، أسفرت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن تحرير العديد من المخالفات، بينها 1937 نموذج 125 مرور، 1863 انتظارا خاطئا، 174 مخالفة سير دون رخص قيادة أو تسيير، 90 تجاوز سرعة "رادار"، 12 طمس لوحات، 566 مخالفة متنوعة، بإجمالي 3027 مخلفة مرورية.

وشنت مباحث التموين بالجيزة حملة مكبرة لضبط الأسواق وضبط المتلاعبين في السلع وأسعارها، وتحرير محاضر للمخالفين والمتلاعبين في المخصصات التموينية للمواطنين، تنفيذا لتعليمات اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، أسفرت عن ضبط "8 قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص، و18 قضية عدم حمل شهادة صحية، 13 واقعة عدم الإعلان