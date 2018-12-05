انت الان تتابع ماذا قالت الصوفية والشيعة عن «حور العين»؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - علماء الشيعة والصوفية لـ«خالد الجندى»: حور العين والعلاقات الحميمة موجودة فى الجنة بأدلة من القرآن والسنة النبوية.. وهذه رسائلنا لك.. والنفيس: الشيعة ملتزمة بالقرآن

جدد الداعية خالد الجندى، الجدل والخلاف حول طبيعة حياة البرزخ، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، نافيا وجود علاقات حميمة وممارسات جنسية فى الجنة، مؤكدا أن وظائف الأعضاء التناسلية تنتهى فى عالم البرزخ، وأن مسالة حور العين تكون بالرمزية وليست بالعلاقة الحميمة المتعارف عليها فى الدنيا. وأمام تصريحات "الجندى" التى لاقت حالة من الرفض بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، نستعرض خلال هذا التقرير، رؤية الشيعة وأهل المتصوفة لحياة البرزخ وما حقيقة وجود العلاقات الحميمة فى الجنة.

الشيعة: ملتزمون بنصوص القرآن وأكدت المراجع الشيعية فى تفسيرها لنصوص القرآن الكريم، أن حياة الجنة ستكون عنوانا للمتعة والسعادة لأهل البرزخ، خصوصا أن حور العين ستكون الملاذ الآمن لمتعة أهل الإيمان، واصفين الأمر بأن الآيات القرآنية التى رسمت شكل الحياة فى عالم البرزخ لا تنطق إلا بالحقيقة المطلقة، والتى

الشيعة: ملتزمون بنصوص القرآن

وأكدت المراجع الشيعية فى تفسيرها لنصوص القرآن الكريم، أن حياة الجنة ستكون عنوانا للمتعة والسعادة لأهل البرزخ، خصوصا أن حور العين ستكون الملاذ الآمن لمتعة أهل الإيمان، واصفين الأمر بأن الآيات القرآنية التى رسمت شكل الحياة فى عالم البرزخ لا تنطق إلا بالحقيقة المطلقة، والتى تدور فى فلك وجود العلاقة الحميمة بين الرجل وزوجته، ولكنها خالية من الإفرازات وكل ما يعكر صفو متعة العلاقة الحميمة.

وأكد الدكتور أحمد راسم النفيس، القيادى الشيعي، أن علماء الشيعة المفسرين للقرآن الكريم لم يختلفوا كثيرا عن نظرائهم من أهل السنة والجماعة، مؤكدا أن فى تفسيرهم لحياة البرزخ التزمت المراجع الشيعية بما ورد فى القرآن الكريم من أيات قرآنية دلت على وجود الجنس والزواج فى الجنة.

حور العين.. موجودة بأدلة من القرآن والسنة

وأضاف النفيس، أن حياة البرزخ لا أحد يعلم عنها شيئا سوى المولى عز وجل، وبالتالى فالاجتهاد المبني على غير العلم ولمجرد التأويل مرفوض جملةً وتفصيلا، وأن المراجع الشيعية أكدت وجود تلك العلاقة الحميمة بموجب الأيات القرآنية التى وردت فى القرآن الكريم، متحدثة عن تلك الأمور، وبالتالى فأى أحاديث تروج لعدم وجود علاقات حميمة أو حور العين أو أن العلاقات ستكون بالروح فحسب، هو أمر يتعارض مع الأيات القرآنية الدالة على وجودها بالجسد والروح.

وتابع: البعث سيكون بالروح والجسد، لقوله تعالي: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ" الأمر الذى يبرهن على أن حياة البرزخ ستكون بالروح والجسد معا، مستشهد بقوله تعالي" إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا" مشددا على أن بموجب الأية الكريمة الأخيرة يتضح أن الجنة أو النار ستكون بالجسد، وأنه من المعروف فى حالة الحرائق أن الجلد يكون أكثر ألما من النار، وكذلك فى الجنة سيبعث الإنسان كما هو مع تغيرات بموجب الحساب، غير أن تلك التغيرات لم تخرجه من عالم الجسد.

وأكد الشيخ علاء أبو العزائم، شيخ عموم أبناء الطريقة العزمية، أن أهل التصوف هم فى الأساس أهل زهد وورع وأن التصوف فى جوهره قائم على ترك اللذات والانشغال بالعبادة والتقرب إلى المولى عز وجل بالأعمال الصالحة والأوراد والأذكار، وبالتالى لم ينشغلوا علماء المتصوفة القدماء بمسألة الجنس فى الجنة، بقدر حث أبناء المتصوفة على التقرب لله أملين فى رضاه ودخول الجنة، حبا فى الله.

الغيبيات تناقش فى جلسات علم وليس الإعلام

وأضاف شيخ عموم أبناء الطريقة العزمية، أن نهج المتصوفة القرآن والسنة، وبالتالى المعيار الرئيسى للمتصوفة فى الحكم على الأشياء مبنى فى الأساس على أدلة القرآن والسنة، وأنه بالرجوع للقرآن الكريم ستجد معها إيضاحا كاملا لتلك المسألة، والتى برهنت بشكل لا يدع للشك وجود العلاقات الحميمة ونساء وصلن إلى مرتبة حور العين كمكافأة للصابرات وأهل الجنة.

وشدد أبو العزائم، أن عالم الغيبيات لا يجب أن يطرح على مرأى ومسمع الجميع، بل لابد وأن يطرح للنقاش فى جلسات العلم فى حضور المختصين من أهل العلم، حتى يتفادي معه الأخطاء التى تنجم عن بعض الآراء التى تفتقر للصواب، ليس عن عمد بقدر تفسير خاطئ لبعض النصوص.